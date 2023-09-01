«الصحة» تعلن تجهيز «سبها الطبي» بأكبر قسم حضانات في المنطقة الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» تجهيز مركز سبها الطبي بأكبر قسم حضانات في المنطقة الجنوبية، وتزويده بأجهزة تنفس صناعي ومتابعة الوظائف الحيوية للأطفال حديثي الولادة.

وتبلغ السعة السريرية للقسم 30 حضانة، لاستقبال الأطفال حديثي الولادة مكتملي النمو والخدج، تحت إشراف مجموعة من الكوادر المؤهلة والأخصائيين ذوي الخبرة في هذا المجال، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الخميس.

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وأضاف البيان أن الحضانات موزعة على غرف مصممة بسعة أربع حضانات وأخرى بسعة ثماني حضانات.

حضانات داخل مركز سبها الطبي، 31 أغسطس 2023، (الصحة)

حضانات داخل مركز سبها الطبي، 31 أغسطس 2023، (الصحة)