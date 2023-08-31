في العدد 406: لقاء روما أغضب الليبيين.. والقرقني أبهجهم

القاهرة - بوابة الوسط

في العدد 406 من جريدة الوسط الصادر اليوم الخميس نقرأ تقريرًا مجمعًا يتصدر الصفحة الأولى، حمل عنوان «بعد أن صمدت طويلًا أمام محاولات خصومه.. لقاء التطبيع يطرح السؤال: هل تُسقط فلسطين حكومة عبد الحميد الدبيبة؟».

ويتناول التقرير الرئيسي كيف خلف لقاء وزيرة خارجية حكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما ردود فعل شعبية بلغ بعضها حد المطالبة بإسقاط حكومة عبد الحميد الدبيبة، وجميع الأجسام السياسية القائمة، ومحاسبة «المتورطين» فيها.

ونطالع في الصفحة الثالثة موضوعين أحدهما بعنوان «الطريق المسدود للجنة «6+6» يُبعد حلم الانتخابات».

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التعليم توفر 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها

ويتصدر الصفحة الرابعة موضوع بعنوان «مدير فرع السلامة الوطنية بالمنطقة الشرقية لـ«الوسط»: «نعمل في ظروف استثنائية.. ونحتاج إلى مزيد من الدعم».

أيضًا نقرأ في الصفحة موضوعًا عن الموسم الدراسي الجديد وعنوانه «النيابة العامة: التعليم أمّنت 96% من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها».

ونطالع في الصفحة نفسها موضوعًا بعنوان «الجيش الروسي يتولى المسؤولية وفق شروط جديدة.. تقديرات فرنسية: رجال بريغوجين سيواصلون مهامهم في 4 دول منها ليبيا».

فضيحة «المنقوش ـ كوهين».. توحِّد الليبيين تجاه الكيان الصهيوني

وفي الصفحة الخامسة نتابع تفاصيل اللقاء الذي أشعل ردود فعل غاضبة وجاء بعنوان «روما احتضنت اللقاء السري وتل أبيب كشفته.. فضيحة المنقوش ـ كوهين.. توحِّد الليبيين تجاه الكيان الصهيوني».

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الغابون تنضم إلى طابور الانقلابات العسكرية

ومن المحلي إلى الشؤون العربية والدولية ونطالع في صدر الصفحة السادسة موضوعًا بعنوان «الغابون تلحق بطابور

الانقلابات في أفريقيا».

ويتصدر الصفحة السابعة موضوع حول المحادثات المصرية السودانية مع الجانب الإثيوبي، وجاء بعنوان «بداية غير مبشرة لمفاوضات سد النهضة».

مشروعات غربية لاستيعاب الشباب الليبي

وفي الاقتصاد نطالع في الصفحة الثامنة موضوعًا بعنوان «بـ 6.9 مليار دولار.. المؤسسة الوطنية للنفط ثاني كبرى شركات النفط دخلًا في أفريقيا».

وفي الصفحة التاسعة نقرأ موضوعات منها موضوع عنوانه «مشروعات غربية لاستيعاب الشباب الليبي بشعار ريادة الأعمال».

العلاقات الليبية - البريطانية في وثائق الأرشيف الإنجليزي.

وإلى الثقافة ونطالع في الصفحة الثانية عشرة موضوعات تتصدرها محاضرة في المركز الليبي للمحفوظات، جاءت بعنوان «العلاقات الليبية - البريطانية في وثائق الأرشيف الإنجليزي».

ومن الثقافة إلى الفن ونقرأ فيها موضوعات منها موضوع بعنوان «رغم الإضرابات انطلاق مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الفرنسية».

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القرقني يواصل تسطير التاريخ ويفوز بمستر أولمبيا

ومن الفن إلى الرياضة ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة موضوعات منها تقرير عنوانه «فرسان المتوسط في مهمة تحصيل حاصل أمام غينيا الاستوائية».

وفي الصفحة الخامسة عشرة نقرأ موضوعات منها تقرير عنوانه «القرقني يواصل تسطير التاريخ بالميدالية السادسة لمستر أولمبيا»، وأيضًا نطالع موضوعًا بعنوان «طرابلس تنجح في استضافة البطولة العربية لمواي تاي».