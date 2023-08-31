الملف الليبي حاضر ضمن أول زيارة من نوعها لوزير خارجية تركيا إلى موسكو

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى موسكو تستمر حتى الجمعة؛ حيث سيكون الملف الليبي ضمن المشاورات التي تجمعه بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لصحفيين أنه «من 31 أغسطس وحتى 1 سبتمبر يقوم وزير الخارجية التركي بزيارة عمل إلى موسكو للبحث في سلسلة واسعة من المواضيع» وفق ما نقلت الخارجية الروسية.

وأوضحت زاخاروفا أن الوزيرين الروسي والتركي سيبحثان «الوضع في المنطقة وخاصة في أوكرانيا، وسورية، وليبيا، وجنوب منطقة القوقاز».

زيارة فيدان الأولى إلى روسيا

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للوزير التركي إلى روسيا منذ تعيينه في منصبه الجديد في يونيو الماضي؛ إذ كان يرأس منذ العام 2010 المخابرات التركية، وبعد تعيينه أجرى فيدان محادثات هاتفية مع لافروف ثلاث مرات.

- في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة

- وزير الخارجية التركي يزور روسيا غدا

إردوغان يزور روسيا الإثنين

بدورها أكدت مصادر رسمية تركية اليوم الخميس، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور روسيا الإثنين المقبل لعقد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الساحلية. وقال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي «قريبًا» نظيره التركي في روسيا.

كما تحضر ضمن المحادثات بين إردوغان وبوتين قضية إحياء اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود بعد تعثر وساطة تركية أممية في هذا المجال في أعقاب انسحاب روسيا الشهر الماضي من الاتفاق.

ويأتي حضور الملف الليبي في موسكو بعد يوم واحد من استقبال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بالعاصمة أنقرة، دون ذكر الخارجية التركية تفاصيل أكثر حول مضمون اللقاء.