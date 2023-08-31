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بعد لقاء المنقوش كوهين.. قيس سعيد يستبعد أي إمكانية لإقامة علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الخميس 31 أغسطس 2023, 04:58 مساء
بعد لقاء المنقوش كوهين.. قيس سعيد يستبعد أي إمكانية لإقامة علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل»
الرئيس قيس سعيد يتوسط سفراء تونس الجدد أثناء مراسم اداء القسم القانوني بقصر قرطاج، الخميس 31 أغسطس 2023. (الرئاسة التونسية)
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بعد جدل وغضب أحدثه، كشف لقاء جمع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، حسم الرئيس التونسي قيس سعيد موقف بلاده من إقامة علاقات مع تل أبيب، مؤكدًا أنه «لن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل».

وقال الرئيس قيس سعيد إنه يرفض «التطبيع مهما كانت الظروف والضغوط»، مضيفًا أن القضية الفلسطينية «هي القضية المركزية لكل الأمة» وفق ما نشرت الرئاسة التونسية خلال إشراف سعيد بقصر قرطاج على حفل تسليم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد.

وأكد رئيس تونس أنه لا يعير مصطلح التطبيع أي اهتمام قائلًا «هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق».

فلسطين عاصمتها القدس
وخاطب قيس سعيد السفراء بقوله «رغم أن للدولة الفلسطينية سفراء.. لا تنسوا الحق الفلسطيني.. الحق المشروع.. فالقضية الفلسطينية القضية المركزية لكل الأمة، ولمن يتحدث عن التطبيع أقول إن هذا المصطلح غير موجود لديّ على الإطلاق»، مشددًا على ضرورة أن يعود الحق للشعب الفلسطيني، وضرورة أن تكون فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

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سبب إعلان رئيس تونس موقفه من التطبيع
وليس لقاء المنقوش وكوهين فحسب سبب إعلان سعيد موقفه؛ بل جاء على خلفية مخاوف أثارتها الجزائر من إمكانية سقوط تونس في دائرة «المطبّعين». وأكد وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، رفض تونس لكل أشكال التطبيع قائلا في مؤتمر صحفي: إن مبعوث سعيد إلى الرئيس تبون أكد عدم وجود أية نية للتطبيع مع إسرائيل، في إشارة إلى زيارة وزير الخارجية نبيل عمار الجزائر قبل أيام.

وتعكف لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي على دراسة مشروع يجرم التطبيع بعد أن وضعت العديد من البرلمانات السابقة عراقيل أمامه.

وفي الأثناء يسود توتر سياسي في ليبيا زعزع استقرار منصب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عقب اللقاء السري في العاصمة الإيطالية روما؛ حيث تفجرت احتجاجات شعبية عارمة في عدة مدن تنديدًا بالخطوة التطبيعية التي أكدت مصادر ليبية وإسرائيلية أن الدبيبة أعطى موافقته على الاجتماع، لذلك تطالب النخب السياسية بإسقاط حكومته، وعدم الاكتفاء بإقالة المنقوش.

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