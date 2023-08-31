إتلاف 200 حاوية أرز بميناء طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، اليوم الخميس، إتلاف شحنة أرز بميناء طرابلس البحري.

وتتكون الشحنة من 200 حاوية أرز، وجرت عملية الإتلاف تحت إشراف مدير أمن ميناء طرابلس ورئيس مركز جمرك الميناء، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة لم يذكر أسباب إتلاف الشحنة.

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وشارك في إتلاف الشحنة ممثلون عن لجنة الإتلاف الجمركي، وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، بالتعاون مع شركة الخدمات العامة والشركة الليبية للموانئ، وبحضور رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري.