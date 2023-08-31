المنسقة الأممية تبحث في بنغازي التحديات أمام نازحي تاورغاء

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون خلال زيارة لها إلى مدينة بنغازي رفقة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بحلول النزوح الداخلي روبرت بيبر التحديات التي يواجهها نازحو تاورغاء.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة عبر حسابها على موقع «إكس- تويتر سابقا»، إن غانيون وبيير زارا بنغازي أمس الأربعاء وتفقدا موقا للنازحين.

والتقى المسؤولان الأمميان نائب عميد بلدية بنغازي ومسؤولين بلديين للتعرف على جهود البلدية والمجتمعات المحلية لمعالجة القضايا التي تواجه النازحين داخليا في بنغازي، وما يتوجب القيام به لمعالجة التحديات المتبقية، وفق البعثة الأممية.

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وفي أبريل العام 2022، وعدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» وفاء الكيلاني بحل المعوقات أمام عودة نازحي تاورغاء، مشيرة إلى تشكيلها لجنة لحصرهم في مخيمات العاصمة طرابلس، ومتابعة الأطفال من قبل فريق الدعم النفسي التابع للوزارة.

إلى ذلك، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا في مايو الماضي، إن 45% من الذين أُجبروا على ترك منازلهم في تاورغاء عادوا ليجدوا منازلهم والبنية التحتية في المواقع متضررة بشكل كبير.

وأوضح البرنامج في بيان آنذاك أن النزاع القائم منذ العام 2011 دفع حوالي مليون شخص إلى ترك منازلهم وتوجه معظمهم إلى مدن مثل العاصمة طرابلس، وعاد بعض النازحين إلى مدنهم من أجل العثور على عمل وتغطية احتياجاتهم الأساسية، والحصول على تعليم جيد لأطفالهم، والبقاء بصحة جيدة والشعور بالأمان.

لقاءات منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون في بنغازي، 31 أغسطس 2023. (البعثة الأممية)

لقاءات منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون في بنغازي، 31 أغسطس 2023. (البعثة الأممية)

لقاءات منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون في بنغازي، 31 أغسطس 2023. (البعثة الأممية)