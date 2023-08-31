السراج إلى «بوابة الوسط»: لم أتواصل مع الشيخ الغرياني طيلة حياتي.. وميزانية دار الإفتاء كانت تُدفع لها

القاهرة - بوابة الوسط

نفى رئيس حكومة الوفاق سابقا فائز السراج لقاءه المفتي السابق الصادق الغرياني أو التواصل معه، مستغربا مما ورد على لسان الأخير في حقه، عبر تسجيل مصور، ووصف ذلك بـ«التجني».

وقال السراج في تصريح إلى «بوابة الوسط» ردا على كلام الغرياني: «لم أتواصل مع الشيخ الصادق الغرياني في حياتي قط، سواءً كان ذلك باللقاء الشخصي المباشر، أو عبر الهاتف، مضيفا: «لذلك أستغرب هذا التجني من فضيلته ووصفه لموقفي من الدين دون اتباع أبسط معايير التحقق، أو التدقيق والتبين في مسألة عقدية على هذا المستوى من الخطورة».

ميزانية الإفتاء كانت تدفع في وقتها

وأكد فائز السراج أن «ميزانية دار الإفتاء كانت تدفع في وقتها حسب الترتيبات المالية للدولة شأنها شأن المؤسسات الأخرى».

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وفي حديث جديد عبر قناة التناصح، اتهم الصادق الغرياني أنه «لا يؤمن بالدين»، وأن حكومته لم تعط دار الإفتاء شيئا، وقال إن حكومة السراج التي جاء بها اتفاق الصخيرات «لم تعطنا شيئا، ولم نضع لها اعتبارا»، مردفا: «أن ما وصل من هذه الحكومة مباشرة عن السراج، هو أنه لا يؤمن بشيء اسمه دين».