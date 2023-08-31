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«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 31 أغسطس 2023, 11:18 صباحا
«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال سقوط الأمطار اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح غربية إلى شمالية شرقية وتكون اليوم جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

-حالة الطقس في ليبيا (الخميس 31 أغسطس 2023)
-«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
- رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات تكون شمالية غربية على باقي الساحل سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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