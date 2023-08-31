«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال الأمطار

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسطة على الساحل من رأس اجدير إلى سرت خلال سقوط الأمطار اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز المتر الواحد على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح غربية إلى شمالية شرقية وتكون اليوم جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت سرعتها تتراوح بين 5 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.

-حالة الطقس في ليبيا (الخميس 31 أغسطس 2023)

-«الأرصاد» يحذر من نشاط رياح وأمطار على الساحل من رأس اجدير إلى سرت