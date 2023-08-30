شاهد في «هذا المساء»: هل استعاد الدبيبة توازنه بعد أزمة «المنقوش - كوهين»؟

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» على قناة «الوسط» (WTV)، اليوم الأربعاء، إجراءات حكومة الدبيبة المصاحبة لموجة الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس؛ جراء لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين.

تشير تقارير إلى أن قوات الأمن التابعة لحكومة الدبيبة أطلقت الرصاص على محتجين بعدما تمركزت بمحيط المقار الحكومية ومنعت الاحتجاجات التي تخطت التنديد بلقاء المنقوش وكوهين، إلى المطالبة برحيل الحكومة، وهي الممارسات التي لقيت إدانة، لاسيما بعد القبض على عدد من المتظاهرين.

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ويسود الهدوء الحذر الأجواء، وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات التي تهدد حكونة الدبيبة، التي لجأت مؤخرًا للاهتمام بجوانب خدمية في محاولة لامتصاص الغضب وتثبيت استمرارها في السلطة، بحسب مراقبين.

وناقش البرنامج هذا الملف مع كل من: الأكاديمي والمحلل السياسي عثمان البدري والمختص بالشؤون السياسية والاستراتجية محمود إسماعيلي الرملي، والمحلل السياسي محمد شوبار، ورئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي.

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