تكالة يبحث الانتخابات الليبية وقضايا إقليمية مع وزير الخارجية التركي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في العاصمة أنقرة، ملفات تمس الشأن السياسي، محليا وإقليميا ودوليا، وناقشا مستجدات الوضع السياسي والاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، وذلك في أول لقاء رسمي بين الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن زيارة تكالة لتركيا جاءت «تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه من أنقرة»، موضحا أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء «الشأن السياسي، إقليميا ومحليا، بما في ذلك آخر المستجدات السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى ملف الانتخابات الليبية».

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء تكالة وفيدان تناول أيضا «سبل تنمية التعاون المشترك بين الدولتين، وتطوير العلاقات الثنائية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين».



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ويعد هذا اللقاء أول زيارة رسمية لـ«تكالة» منذ انتخابه رئيسا للمجلس الأعلى للدولة مطلع الشهر الجاري، خلفا للرئيس السابق للمجلس خالد المشري.

في وقت سابق اليوم، نشرت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة «إكس» صورتين للقاء فيدان وتكالة، دون ذكر تفاصيل.

وقد انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في 6 أغسطس الجاري، مكتب رئاسة جديدا برئاسة محمد تكالة، خلفا للمكتب لخالد المشري الذي تولى رئاسته خمس سنوات، عقب منافسة شرسة بينهما.



لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وتكالة في أنقرة، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (الخارجية التركية)