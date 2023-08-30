مداهمة مصنع لقوارب الهجرة غير الشرعية في شرق درنة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

داهمت قوة أمنية مصنعا لقوارب الصيد الخشبية المستخدمة في الهجرة غير الشرعية قرب رأس التين بشرق درنة، بحسب مراسل قناة «الوسط» (Wtv) في طبرق.

جاء ذلك خلال حملة عسكرية قادتها ضفادع بشرية، وفصيل التحري والقبض في اللواء طارق بن زياد.

واحتوى المصنع على مواد وآلات استخدمت في صناعة قوارب، لتسيير رحلات هجرة غير قانونية.

- تاياني: قوارب صيد مزيفة تغادر من ليبيا إلى صفاقس

قوارب صّيد مزيفة تستخدم في الهجرة غير الشرعية

في 21 أغسطس الجاري، تحدث وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن «قوارب الصّيد المزيفة التي تغادر من ليبيا»، والتي تمثل تحديات في جهود مواجهة قوارب المهاجرين.

ومطلع هذا الشهر، أظهرت بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) قفزة بـ115% في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا أوروبا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، وانطلقوا من شمال أفريقيا، ولا سيما من ليبيا وتونس.

جانب من عملية مداهمة المصنع (قناة الوسط Wtv)

جانب من عملية مداهمة المصنع (قناة الوسط Wtv)

جانب من عملية مداهمة المصنع (قناة الوسط Wtv)

جانب من عملية مداهمة المصنع (قناة الوسط Wtv)