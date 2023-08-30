في قضية القذافي - ساركوزي.. إحالة مسؤول تنفيذي سابق في «إيرباص» إلى العدالة الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط

بعد مضي 10 سنوات من التحقيق القضائي، أحيل 13 شخصا إلى المحكمة الجنائية في قضية التمويل الليبي لحملة نيكولا ساركوزي العام 2007، ومن بينهم مسؤول تنفيذي سابق في شركة الطيران «إيرباص».

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأربعاء، معلومات جديدة في قضية تمويل معمر القذافي حملة نيكولا ساركوزي الرئاسية، حيث عاد التلفزيون الفرنسي الحكومي إلى مارس 2022، حين ألقي القبض على المدير التنفيذي السابق لشركة «إيرباص»، إدوارد أولمو، في أحد الفنادق، إذ يشتبه قضاة التحقيق في دفعه عمولات غير مستحقة على بيع 12 طائرة «إيرباص» إلى ليبيا.

اتهامات للمدير السابق لـ«إيرباص»

جرى اتهام المدير السابق لشركة تصنيع الطائرات الأوروبية بتهم «التواطؤ في الفساد والرشوة النشطة والارتباط الإجرامي وغسل الأموال».

وطيلة هذا الوقت، زعمت الشركة المصنعة للطائرات أنها «تعاونت مع السلطات كجزء من تحقيق قضائي فرنسي يتعلق بليبيا. وعلى هذا النحو، استجابت الشركة بشكل إيجابي لطلبات السلطات، للحصول على معلومات».

ووفق جريدة «ليبراسيون» الفرنسية، فإن أولمو متهم بإصدار أمر بدفع مليوني يورو لمدير أعمال ساركوزي، ألكسندر جوهري، وذلك بعد بيع 12 طائرة «إيرباص» لشركة الطيران الليبية في العام 2006.

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دور «شركاء الأعمال» في صفقات مشبوهة

خلال التحقيق، اعترف جوهري بأنه تلقى رشاوى؛ لأنه سمح ببيع هذه الطائرات الفرنسية إلى ليبيا. وكان الوسيط، الذي شوهد وهو يرتدي شارة «إيرباص» عند توقيع العقد، مرتبطا بالبشير صالح، المتعاون المقرب من القذافي.

وحسب «ليبراسيون»، فقد أتاح التحقيق القضائي توثيق بعض الممارسات طويلة الأمد لشركة «إيرباص»، التي استخدمت وسطاء، يُطلق عليهم اسم «شركاء الأعمال»، وهم وكلاء محليون حصلوا على مبالغ كبيرة فور إبرام العقود.

وذكرت الجريدة أن «إيرباص» استخدمت هؤلاء الوسطاء في تسهيل مبيعات الطائرات في الخارج، والتي غالبا ما تنطوي على ترتيبات مالية مشكوك فيها.

بدوره، أوضح التليفزيون الفرنسي أن «إيرباص» لم ترغب في الإدلاء بأي تعليق، للرد على الاتهامات.

والأسبوع الماضي، أعلن المدعي العام للقضايا المالية في فرنسا أن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، سيمثل في 6 يناير 2025 لجلسات استماع أمام المحكمة الجنائية الفرنسية في باريس بشأن اتهامه بالحصول على تمويلات من العقيد معمر القذافي، والتستر على اختلاس أموال عامة ليبية لمصلحة حملته الانتخابية في العام 2007.

وحسب بيان المدعي العام للقضايا المالية، سيمثل ساركوزي حتى 10 من أبريل 2024 أمام المحكمة، رفقة 12 متهما آخرين، إذ يواجهون تهما بالفساد واستغلال النفوذ، والتستر على اختلاس القذافي أموالا عامة ليبية لمصلحة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني.