في أول زيارة خارجية.. تكالة يلتقي وزير الخارجية التركي بأنقرة

القاهرة - بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة لـ«تكالة» منذ انتخابه رئيسا للمجلس مطلع الشهر الجاري، خلفا لخالد المشري.

ونشرت وزارة الخارجية التركية عبر حسابها على منصة «إكس» صورتين للقاء فيدان وتكالة دون ذكر تفاصيل. كما لم يعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة زيارة تكالة تركيا.

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وقد انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في 6 أغسطس الجاري، مكتب رئاسة جديدا برئاسة محمد تكالة، خلفا للمكتب السابق الذي ترأسه المشري خمس سنوات، والتي قضاها في رئاسة المجلس منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل 2018.

لقاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان وتكالة في أنقرة، الأربعاء 30 أغسطس 2023. (الخارجية التركية)