محام يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم المحامي عبدالسلام الهادي أبوغالية، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

يأتي ذلك على خلفية أزمة التطبيع مع «إسرائيل» التي فجرتها الدولة العبرية، مساء الأحد الماضي، بعدما كشفت لقاء جمع وزير خارجيتها إيلي كوهين مع المنقوش في روما، الأسبوع الماضي، برعاية وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، مما أثار ردود فعل رافضة التطبيع في ليبيا، ولا تزال متواصلة حتى اليوم.

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استند المحامي في نص بلاغه إلى النائب العام ضد الدبيبة والمنقوش على ما أوردته وزارة خارجية دولة الاحتلال ووسائل الإعلام العبرية، وكذلك بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي بشأن اللقاء، مذكرا أن القانون الليبي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاضب.

التحقيق مع حالة الدبيبة والمنقوش

التمس المحامي عبدالسلام الهادي أبوغالية في بلاغه من النائب العام «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع الدبيبة والمنقوش، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة، لينالا جزاءهما العادل».

يأتي ذلك في إطار سلسلة ردود الفعل الرافضة التطبيع، والمنددة بلقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» الذي كشفته الدولة العبرية مساء الأحد الماضي، وأثار انتقادات عنيفة للدبيبة ووزيرة الخارجية التي غادرت البلاد قبل يومين.