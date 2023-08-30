شركة أمنية تسلم معدات تدريب لأعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت إحدى الشركات الأمنية المتخصصة المتعاقدة مع وزارة الداخلية، معدات تدريب إلى أعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه العملية جاءت تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية المكلف اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، بشأن الرفع من كفاءة أعضاء جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

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وقالت الوزارة إن «مراسم تسليم واستلام معدات تدريب لأعضاء الجهاز مقدمة من قبل شركة أوروبا للأعمال والاستراتيچيات أقيمت صباح اليوم الأربعاء بديوان الجهاز» في طرابلس.

وحضر تسليم المعدات التدريبية رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار اللواء السنوسي صالح السنوسي، ونائب رئيس قسم التعاون الدولي لبعثة الاتحاد الأوروبي، ومدير شركة أوروبا للأعمال والاستراتيچيات، ومندوب عن إدارة العلاقات بوزارة الداخلية، وإدارة الإمداد والمخازن بالوزارة ومديرو الإدارات بالجهاز.

اجتماع قيادات جهاز الشرطة السياحية مع مسؤولي شركة أوروبا. (وزارة الداخلية)

اجتماع قيادات جهاز الشرطة السياحية مع مسؤولي شركة أوروبا. (وزارة الداخلية)

اجتماع قيادات جهاز الشرطة السياحية مع مسؤولي شركة أوروبا. (وزارة الداخلية)