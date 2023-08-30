أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية (الأربعاء 30 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

سجل متوسط أسعار صرف أغلب العملات الأجنبية استقرارًا مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الأربعاء، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق اليوم 5.18 دينار وهو السعر نفسه المسجل أمس، وفق صفحات معنية بالسوق الموازية على موقع «فيسبوك». وارتفع متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.58 ديمار مقابل 5.57 دينار، وبقي سعر الجنيه الاسترليني أيضًا عند 6.45 دينار. كما احتفظ سعر الدينار التونسي بمستوى 1.64 دينار المسجل أمس، وهو الأمر نفسه بالنسبة لليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.19 دينار.