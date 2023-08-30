وزارة النفط تؤكد رفض المشاركة في منتديات بحضور «الكيان الصهيوني»

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأربعاء، «موقفها الرافض للتساهل أو الانضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون فيها عضوًا خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز».

جاء ذلك في بيان على خلفية الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الموقوفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما، برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

وأثار اللقاء ردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث اندلعت احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضًا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى؛ حيث أغلق شباب الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.

وزارة النفط والغاز تؤكد القيم والثوابت الراسخة لدى أبناء الشعب الليبي

وأكد بيان وزارة النفط والغاز على «القيم والثوابت الراسخة لدى أبناء الشعب الليبي الكريم المناهضة للكيان الصهيوني لما يمثله من جرائم احتلال لأراضٍ مقدسة وانتهاك لمقدسات الأمة الإسلامية ووحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وممارسة أبشع نظم الميز العنصري التي عرفها التاريخ».

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ونوهت الوزارة بأن «الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة والتقيُّد بها وعدم مخالفتها (خاصة في هذه الحالة القانون رقم (62) لسنة 1957 وتعديلاته) يمثل دائمًا الطريق الآمن باعتبارها تشكل ما استقر في ضمير ووجدان المجتمع وما ارتضاه من سلوك يسبر عليه بكافة مكوناته سواء الرسمية منها أو غير ذلك».