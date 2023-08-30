بلدية قصر بن غشير تتسلم 70% من ملفات المباني المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بلدية قصر بن غشير استلامها 70% من ملفات المباني المتضررة داخل البلدية جراء الحروب التي شهدتها العاصمة، أو التي أتى عليها الحريق، وذلك تمهيدًا لصرف تعويضات لأصحابها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة مشكلة من البلدية للتعامل مع هذه القضية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

شروط التقديم للحصول على التعويض

ودعت البلدية المواطنين إلى التوجه للجنة مصحوبين بالمستندات الآتية «رسم كروكي للموقع وإفادة من مركز الشرطة وتوثيق مصور للأضرار والرقم الوطني وشهادة ميلاد إلكترونية وصك ملغي وتقرير الخبرة القضائية إن وُجِد»، وذلك لاستكمال إجراءات صرف التعويض.

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وأشارت إلى قرار حكومة الوحدة الوطنية رقم 470 للعام 2023، الذي نص في مادته الأولى على «دفع قيمة جبر الضرر للمواطنين الذين تضررت منازلهم بالهدم أو الحرق أولًا ثم لأصحاب المباني المتضررة جزئيًا، وذلك وفق لما اتفق عليه في اجتماع لصندوق إعمار جنوب طرابلس وسهل جفارة خلال العام الجاري».