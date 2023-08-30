أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (30 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء.



وتراجع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.82 د‫ينار مقابل 4.83 د‫ينار، وارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.22 دينار. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.