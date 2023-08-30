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أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (30 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 11:14 صباحا
أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية (30 أغسطس 2023)
متوسط أسعار العملات الدولية مقابل الدينار في السوق الرسمية. (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية في السوق الرسمية مقابل الدينار اليوم الأربعاء.

وتراجع متوسط سعر الدولار الأميركي إلى 4.82 د‫ينار مقابل 4.83 د‫ينار، وارتفع سعر اليورو إلى 5.24 دينار مقابل 5.22 دينار. وانخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.09 دينار مقابل 6.10 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الدينار الليبي
وثبت سعر الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، وتراجع الدينار التونسي إلى 1.55 دينار مقابل 1.56 دينار. ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية الذي سجل 0.18 دينار، واستقر اليوان الصيني عند 0.66 دينار.
 

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