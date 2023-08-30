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في تغطية قناة «الوسط».. غوقة يطالب بحركة شعبية لإسقاط الأجسام السياسية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 10:46 صباحا
في تغطية قناة «الوسط».. غوقة يطالب بحركة شعبية لإسقاط الأجسام السياسية (فيديو)
غوقة في مداخلة لقناة الوسط (WTV) ضمن تغطية خاصة لتداعيات لقاء المنقوش مع إيلي كوهين في روما. (أرشيفية: بوابة الوسط)
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دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة إلى استنهاض حركة شعبية وطنية لإسقاط الأجسام السياسية كافة في ليبيا، على خلفية الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الموقوفة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما، برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

وقال غوقة في تصريح إلى قناة الوسط (WTV)، «يجب أن يكون الغضب ضد هذا اللقاء دافعا لاستنهاض حركة شعبية وطنية لإسقاط كل الأجسام السياسية في ليبيا، ليس فقط حكومة الوحدة الوطنية»، وحث «القوى الوطنية ممثلة في النقابات واللجان على دعم إرادة 2.8 مليون ليبي تسلموا بطاقات الانتخابات وحقهم في تجديد الشرعية».

غوقة: زيارة الدبيبة للسفارة الفلسطينية «مشهد تمثيلي»
ووصف رئيس المجلس الانتقالي السابق زيارة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى السفارة الفلسطينية في طرابلس بأنها «مشهد تمثيلي لسلطة غير مؤتمنة على مصالح الليبيين، مستدركا «لا أبرئ أي سلطة من سلطات الأمر الواقع، إذ إنها ستنحو المنحى نفسه إذا أتيحت لها الفرصة». وواصلت قناة الوسط (WTV) تغطيتها الخاصة للتطورات السياسية الجارية منذ مساء الأحد عقب كشف لقاء المنقوش مع إيلي كوهين في روما، برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

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وفي «إسرائيل» واصلت وسائل الإعلام العبرية تعليقاتها ورصد مواقف القوى السياسية المعارضة للحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مسلطة الضوء على اتصالات ليبية سابقة جرت مع مسؤولين وممثلين لدولة الاحتلال.

وأثار اللقاء ردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث اندلعت احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى؛ حيث أغلق شباب الطرق وأحرقوا إطارات، ملوحين بالعلم الفلسطيني.

 

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