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ضبط شخص بحوزته 240 قرصا مخدرا في أبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 08:48 صباحا
ضبط شخص بحوزته 240 قرصا مخدرا في أبوسليم
المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، 30 أغسطس 2023 (جهاز مكافحة المخدرات على فيسبوك)
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أوقف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، شخصا بحوزته 240 قرصا مخدرا من أنواع متعددة في منطقة أبوسليم.

وضبط أفراد الجهاز خلال تفتيش المتهم 130 قرصا من نوع «ترامادول» و60 قرصا من نوع «أبتريل» و39 قرصا من نوع «أرتان» وثلاثة أقراص من نوع «لاريكا» وثماني قطع بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر «الحشيش»، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية على «فيسبوك».

واتخذ الجهاز الإجراءات القانونية ضد المتهم، ثم أحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

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والإثنين الماضي، أوقف مركز شرطة الكويفية تاجر مخدرات من ذوي السوابق، صادر بحقه حكما غيابيا بالسجن لمدة عام، حيث ضبطه أعضاء التحريات في المركز وهو في حالة «غير طبيعية».

وعثر بحوزته على ثلاث قطع من مادة «الحشيش» وخمسة أشرطة أقراص من نوع «ترامادول».

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