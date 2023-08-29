حكومة الدبيبة تبحث عودة النازحين مع وفد من البعثة الأممية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وفد من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، ملف النزوح الداخلي وسبل تيسير عودة النازحين إلى مناطقهم، مع وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك خلال لقاء بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس.

وأفاد بيان نشرته منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بأن «إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس وزراء حكومة الدبيبة، التقت وفدًا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وبحثا معًا التجربة الليبية في التعامل مع عودة النازحين بالداخل».

وبحسب البيان حضر اللقاء عدد من وزراء حكومة الوحدة الموقتة، بينهم وزير الحكم المحلي ووزير التخطيط المكلف ووزيرة الشؤون الاجتماعية، ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس الوزراء، ومدير عام المجلس الوطني للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ جرى استعراض الرؤية المستقبلية لكيفية التعامل مع هذا الملف، وتنسيق التعاون المشترك مع البعثة الأممية، بهدف الاستفادة من التجارب الدولية في هذا الشأن.

وشارك من البعثة الأممية كل من نائب رئيس البعثة، ومنسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية، والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بخصوص الحلول الدائمة للنازحين، وعدد من مستشاري البعثة.