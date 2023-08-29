شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط

تواصل قناة الوسط (WTV)، اليوم الثلاثاء، تغطيتها الخاصة للتطورات السياسية الجارية منذ مساء الأحد عقب الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما، برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

ولا تزال ردود الفعل المحلية على لقاء المنقوش وكوهين متواصلة، فيما يناقش ضيوف الحلقة الثمن السياسي الذي يتعين على رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تحمله نتيجة هذه الخطوة في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة باللقاء والرافضة للتطبيع.

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وفي «إسرائيل» واصلت وسائل الإعلام العبرية تعليقاتها ورصد مواقف القوى السياسية المعارضة للحكومة اليمينية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، مسلطة الضوء على اتصالات ليبية سابقة جرت مع مسؤولين وممثلين لدولة الاحتلال.

وأثار اللقاء ردود فعل واسعة النطاق في ليبيا، حيث اندلعت احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضًا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى؛ حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني.