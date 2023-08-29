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الضاوي يبحث احتياجات «الكفرة» مع أعيان وحكماء المدينة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 07:43 مساء
الضاوي يبحث احتياجات «الكفرة» مع أعيان وحكماء المدينة
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة 29 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة)
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بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة، وعميد بلديتها الاحتياجات والمشروعات العاجلة التي تحتاجها المنطقة من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

والتقى الضاوي، رفقة وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر مصادف في مقر ديوان وزارة الحكم المحلي في مدينة بنغازي، رئيس مجلس الحكماء بمدينة الكفرة محمد الصوصاع وعددًا من أعيـان وحكمـاء المدينة، بحضور عميـد البلدية عبد الرحمن عقوب، وذلك حسب منصة «أخبار وزارت الحكومة الليبية» التابعة لحكومة حماد.

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_-حماد يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة

وخلال الاجتماع، بحث الضاوي أوضاع مدينة الكفرة والمشاريع العاجلة التي تحتاجها البلدية من أجل تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالمدينة.

ويأتي ذلك بعدما التقى رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد عميد بلدية الكفرة وعددًا من أعيانها وبحث معهم أوضاع واحتياجات البلدية الواقعة جنوب شرق البلاد.

وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة 29 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة)
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة 29 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة)
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة 29 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة)
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة 29 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة)
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة 29 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة)
وزير الحكم المحلي بالحكومة المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي مع أعيان وحكماء مدينة الكفرة 29 أغسطس 2023 (صفحة الوزارة)
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