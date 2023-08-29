«الليبية للموانئ» تعلن جاهزية ميناء زوارة لاستقبال السفن

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدير عام ميناء زوارة البحري زهير المسخوط، اليوم الثلاثاء، جاهزية الميناء الواقع غربي البلاد لاستقبال السفن، وذلك عقب تطوير الميناء وتعميق حوضه، واستكمال أعمال الصيانة لحاجز الأمواج به.

وأوضحت منصة حكومتنا التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، في بيان اليوم، أن أعمال الصيانة في ميناء زوارة البحري، جرت بتنفيذ الشركة الليبية للموانئ وفق خرائط المسح البحري.

وأضاف البيان أن «الشركة الليبية للموانئ أعلنت جاهزيتها الكاملة وجاهزية آلياتها ومعداتها كافة، وكذلك العاملين بفرعها بميناء زوارة، لمناولة جميع السفن بالميناء وفق الغاطس المتاح».

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يقع ميناء زوارة غربي ليبيا فيما يبعد 110 كيلو مترات عن العاصمة طرابلس، ويمتاز الميناء بحاجز أمواج طبيعي إلى حد كبير يوفر الحماية الجيدة لحوض الميناء.