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مشاركة ليبية واسعة في منتدى الأعمال «التركي - الأفريقي»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 06:29 مساء
مشاركة ليبية واسعة في منتدى الأعمال «التركي - الأفريقي»
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
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شارك وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة سعد حنيش، اليوم الثلاثاء، في فعاليات منتدى الأعمال «التركي - الأفريقي»؛ وذلك بهدف تدشين شراكة استراتيچية مع الشركات التركية والأفريقية تمهيدًا لتنفيذ مشروع «بوابة أفريقيا التجارية» الذي يتضمن إنشاء منطقة حرة لتنشيط تجارة العبور.

وأفاد بيان نشرته وزارة التجارة والاقتصاد عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» اليوم، بمشاركة وفد ليبي في فعاليات منتدى الأعمال التركي - الأفريقي، موضحًا أن الوفد ضم كلًا من وكيل وزارة التجارة والاقتصاد سعد حنيش والسفير الليبي لدى جمهورية تركيا مصطفى القليب، والمحلق التجاري في مدينة اسطنبول، عمر درهوب، موضحًا حضور الوفد الليبي المعرض المصاحب للمنتدى في مدينة اسطنبول.
مشاركة ليبيا تستهدف عقد شراكات استراتيچية مع تركيا والعواصم الأفريقية
وحسب بيان الوزارة «يستهدف وفد دولة ليبيا المشارك بمنتدى الأعمال التركي - الأفريقي عقد شراكات استراتيچية مع الشركات التركية والأفريقية تمهيدًا لتنفيذ مشروع بوابة أفريقية التجارية بدولة ليبيا والذي يقوم على إنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور وتوطين الصناعات، وذلك إضافة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الليبية والتركية وتطوير العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين».

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 مشاركة ليبية واسعة النطاق على المستوى الحكومي ومستوى رجال الأعمال
ويشهد منتدى الأعمال التركي - الأفريقي مشاركة ليبية واسعة النطاق على المستويين الحكومي والخاص؛ إذ تشارك الجهات المختصة في الوزارة والمدير العام لمركز تنمية الصادرات الليبية ورئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ومسؤولو المنطقة الحرة مصراتة، والغرف التجارية بجمهورية تركيا وعديد الدول الأفريقية، إضافة إلى مشاركة عدد من أصحاب الأعمال والشركات المتخصصة في صناعة المواد الغذائية والبناء والملابس والمعدات والآلات الصناعية والأثاث المكتبي والمنزلي.

مجلس الأعمال التركي – الليبي يتوقع ارتفاع حجم التجارة بين البلدين إلى 15 مليار دولار

وفي الخامس من أغسطس الجاري، توقع رئيس مجلس الأعمال التركي – الليبي، مرتضى قرنفل، ارتفاع حجم التجارة المتبادلة بين ليبيا وتركيا إلى 15 مليون دولار في حال قرر البلدان اتخاذ الخطوات المناسبة لتحقيق هذا الهدف.

ليبيا ثاني أكبر سوق للصادرات التركية في أفريقي 

وقال قرنقل إن ليبيا تعد ثاني أكبر سوق للصادرات التركية في أفريقيا بعد مصر. وأضاف: «الصادرات التركية إلى ليبيا سجلت 96 مليار دولار قبل العام 2011. لكن تراجع حجم التجارة الثنائية إلى ما بين 4 – 4.5 مليار دولار بسبب انعدام الاستقرار السياسي».

وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة يشارك بمنتدى الأعمال التركي-الأفريقي29 أغسطس2023 (وزارة التجارة والصناعة)
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