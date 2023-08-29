«فرانس 24»: إبراهيم الدبيبة ووليد اللافي رافقا المنقوش إلى روما

القاهرة - بوابة الوسط

قالت قناة «فرانس 24» إن مسؤولين ليبيين رافقا وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، إلى روما عندما التقت وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي، وسط استمرار الصمت الحكومي من قبل الدبيبة وحكومته بشأن ملابسات وتفاصيل هذا اللقاء المثير للجدل.

ونقلت «فرانس 24» عن الأستاذة الجامعية المتخصصة في الشأن الليبي، روميانا أوغراتشنسكا، القول إن إبراهيم الدبيبة، نجل شقيق رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وليد اللافي، رافقا المنقوش خلال الزيارة.

وأوضحت الباحثة أن القول بأن «لقاءها مع وزير خارجية إسرائيل كان بالصدفة أمر لا يمكن أن نصدقه»، استنادا إلى «أهمية هذين الرجلين (إبراهيم الدبيبة واللافي)». وأضافت: «روما اقترحت على ليبيا تطوير علاقاتها مع إسرائيل، وذلك تحت الضغط الذي مارسته واشنطن على ليبيا».

رونين ليفي شارك في لقاء «المنقوش - كوهين»

في وقت سابق، كشفت جريدة «يديعوت أحرونوت» أن المدير العام لوزارة الخارجية، رونين ليفي، الذي شغل منصب رئيس المكتب الإسرائيلي الليبي في مجلس الأمن القومي، شارك في اللقاء بين كوهين والمنقوش.

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وأوردت الجريدة أن «إسرائيل أجرت مفاوضات سرية مع جانبي الصراع في طرابلس وفي شرق ليبيا». ولفتت إلى تصريحات سابقة لقائد «القيادة العامة» للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، في العام 2021 التي قال فيها: «في حال الفوز بالانتخابات الرئاسية، سأكون مهتمًا بتطبيع العلاقات مع إسرائيل». وتابعت: «نحن نعلم أن هناك ضغطًا كبيرًا من قِبل الولايات المتحدة الأميركية من أجل إقناع الدول العربية بتطبيع العلاقات مع تل أبيب في إطار اتفاقيات أبراهام، وهذا ما يحدث في الحقيقة مع السعودية وليبيا أيضا».

أثار لقاء المنقوش وكوهين، الذي عقد في روما الأسبوع الماضي، عاصفة من الغضب على الصعيد المحلي تجاه «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، وسط اتهامات لها بمحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بغية الحصول على دعم للاستمرار في السلطة. ونظم متظاهرون احتجاجات، مساء الإثنين، قرب مقر «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» بطريق السكة في العاصمة طرابلس، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، وأحرقوا أعلام الكيان الصهيوني، وهم يرددون هتافات ضد «التطبيع».