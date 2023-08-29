ضبط 41 مهاجرا أفريقيا في جنوب نسمة

القاهرة - بوابة الوسط

ضبطت إدارة المهام الخاصة، التابعة لوزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، 41 مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية في وادي مرسيط جنوب نسمة.

ينحدر المهاجرون المضبوطون من «إثيوبيا والسودان والنيجر وإريتريا»، حسب اعترافهم، وكانت وجهتهم العاصمة طرابلس، وفق ما نشرته الإدارة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأحالت إدارة المهام الخاصة المهاجرين غير الشرعيين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتحديدا إلى قسم الدوريات الصحراوية ببني وليد؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

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ترحيل 429 مهاجرا غير شرعي

الخميس، أعلنت مديرية أمن أجدابيا ترحيل 429 مهاجرا غير شرعي، من جنسيات مختلفة، من مدينة أجدابيا إلى إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.

وقالت المديرية: «عملية الترحيل جاءت بتعليمات من مدير أمن أجدابيا اللواء أحمد المسماري»، لافتة إلى مشاركة قسم النجدة وقوة حماية المديرية في عملية تأمين وترحيل المهاجرين، وذلك بالتعاون مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية في المدينة، حسب بيانها.

ضبط 41 مهاجرا أفريقيا في وادي مرسط جنوب نسمة، 29 أغسطس 2023 (إدارة المهام الخاصة)

ضبط 41 مهاجرا أفريقيا في وادي مرسط جنوب نسمة، 29 أغسطس 2023 (إدارة المهام الخاصة)

ضبط 41 مهاجرا أفريقيا في وادي مرسط جنوب نسمة، 29 أغسطس 2023 (إدارة المهام الخاصة)