مجهولون يخربون موقعا أثريا في بنغازي بحثا عن كنوز

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض موقع أثري في مدينة بنغازي إلى النبش والتخريب، على ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة».

وتلقى فرع جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار ببنغازي بلاغا يفيد بوجود أعمال نبش وتخريب تعرض لها الموقع الأثري «سيرة أم الصفا» بمنطقة اللويفية في بلدية بنغازي، وفق بيان صادر عن الوزارة.

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وتوجهت دوريات الفرع إلى مكان البلاغ، رفقة باحثين من قسم الشؤون الفنية بمراقبة آثار بنغازي، لمعاينة المكان. وبالكشف على الموقع، تبين تعرضه للنبش والتخريب على يد مجهولين، بحثا عن الكنوز، واُتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الموقع الأثري «سيرة أم الصفا» في بلدية بنغازي بعد تخريبه ونبشه، 29 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

الموقع الأثري «سيرة أم الصفا» في بلدية بنغازي بعد تخريبه ونبشه، 29 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

الموقع الأثري «سيرة أم الصفا» في بلدية بنغازي بعد تخريبه ونبشه، 29 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)

الموقع الأثري «سيرة أم الصفا» في بلدية بنغازي بعد تخريبه ونبشه، 29 أغسطس 2023. (وزارة الداخلية)