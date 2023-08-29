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بعد رفضها رسميا.. إحباط تهريب شحنة معجون طماطم غير مطابقة للمواصفات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 10:04 صباحا
بعد رفضها رسميا.. إحباط تهريب شحنة معجون طماطم غير مطابقة للمواصفات
إحباط تهريب كميات من معجون الطماطم، 28 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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ضبط مركز الرقابة على الأغذية والأدوية كميات من معجون طماطم غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية دخلت إلى البلاد بطرق غير شرعية.

وقال المركز إن الكميات المضبوطة من علامة تجارية «Quora» مصرية المنشأ، رفضتها السلطات في منفذ رأس امساعد البري رسميا، إلا أن من وصفهم المركز بـ«ضعاف النفوس» هربوها بهدف الترويج والتداول في الأسواق وتخزينها بأحد المستودعات، حسب بيان منشور عبر صفحة المركز على «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وأجرى مركز الرقابة على الأغذية بالجفرة تفتيشا للمخزن المودع فيه البضائع المهربة، وتحريز الكمية كاملة واتخاذ الإجراءات ثم إتلافها.

غلق محل أغذية في الجفارة
ويوم الثلاثاء 22 أغسطس، أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية غلق محل بيع وشراء المواد الغذائية بالجملة في الجفارة؛ لعدم مطابقته المواصفات القياسية المعمول بها.

وأظهرت نتائج تحليل لبعض المواد الغذائية عدم مطابقتها للمواصفات، ليحال صاحب النشاط إلى نيابة النظام العام، وفق بيان المركز صادر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إحباط تهريب كميات من معجون الطماطم، 28 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
إحباط تهريب كميات من معجون الطماطم، 28 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
بيان مركز الرقابة على الأغذية برفض كميات من معجون الطماطم غير مطابقة للمواصفات، 28 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
بيان مركز الرقابة على الأغذية برفض كميات من معجون الطماطم غير مطابقة للمواصفات، 28 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
بيان مركز الرقابة على الأغذية برفض كميات من معجون الطماطم غير مطابقة للمواصفات، 28 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
بيان مركز الرقابة على الأغذية برفض كميات من معجون الطماطم غير مطابقة للمواصفات، 28 أغسطس 2023 (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)
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