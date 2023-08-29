حالة الطقس في ليبيا (الثلاثاء 29 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تذبذب درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع على مناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الثلاثاء، ارتفاع درجات الحرارة على المناطق الشرقية والجنوبية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية على معظم المناطق وتسجل زيادة طفيفة غدا لتتراجع يوم الخميس.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و39 درجة مئوية وتصل إلى 43 درجة مئوية على أجدابيا وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمال سقوط أمطار متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و44 درجة مئوية.