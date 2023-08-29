مفوضية المجتمع المدني تعلن دعم «الحراك الشعبي» المتمسك بالقضية الفلسطينية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي دعمها «الحراك الشعبي العفوي» الذي أكد تمسك الشعب بالقضية الفلسطينية وعدم التفريط فيها مهما بلغت التضحيات.

ودانت «ما قامت به وزيرة الخارجية الموقفة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش وكل من ساندها أو شاركها»، مؤكدة رفضها أي شكل للتطبيع أو التواصل مع دولة الاحتلال، حسب بيان منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

ونوهت المفوضية بالقانون رقم 62 لسنة 1957 الذي يحظر التعامل مع «الكيان الصهيوني»، وحثت مكونات المجتمع الليبي على التعبير بشكل سلمي «دون تخريب للممتلكات العامة».

احتجاجات في مدن ليبية

وشهدت عدة مدن ليبيا بينها طرابلس والزاوية وتاجوراء ومصراتة وصبراتة والزنتان وزوارة والمرج ويفرن احتجاجات بعد تسريب لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

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وأظهرت مقاطع فيديو وصور حرق متظاهرين إطارات سيارات وأعلاما إسرائيلية عليها صور المنقوش وكوهين، وترديدهم هتافات معادية للكيان الصهيوني، ومطالبتهم بإقالة الوزيرة ومحاسبتها.