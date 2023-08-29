لجنة «6+6» تناقش الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

عقدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة «6+6» اجتماعًا اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات.

وظهر أعضاء اللجنة متوشحين الكوفية الفلسطينية، في سياق التعبير عن الرفض للقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أسبوع في روما.

وفي الثامن من أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

- تكالة يناقش الملاحظات على مخرجات «6+6» مع أعضاء اللجنة

- «النواب» يحيل قانوني الانتخابات إلى لجنة «6+6» ويرفع الجلسة

- تكالة يبحث مع زينينغا نتائج «6+6»

والأسبوع الماضي، أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أن كل الأطراف في ليبيا «اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية» التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.

أعضاء لجنة «6+6» يعقدون اجتماعًا بمقر مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 28 أغسطس 2023 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب على فيسبوك)

أعضاء لجنة «6+6» يعقدون اجتماعًا بمقر مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 28 أغسطس 2023 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب على فيسبوك)