  • Alwasat News
Atwasat

لجنة «6+6» تناقش الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 أغسطس 2023, 12:59 صباحا
لجنة «6+6» تناقش الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات
أعضاء لجنة «6+6» يعقدون اجتماعًا بمقر مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 28 أغسطس 2023 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب على فيسبوك)
alwasat radio

عقدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة «6+6» اجتماعًا اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن اللجنة ستناقش في اجتماعها اليوم الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات.

وظهر أعضاء اللجنة متوشحين الكوفية الفلسطينية، في سياق التعبير عن الرفض للقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين قبل أسبوع في روما.

وفي الثامن من أغسطس الجاري، أحال مجلس النواب قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب إلى اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة بإعدادهما من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة.

- تكالة يناقش الملاحظات على مخرجات «6+6» مع أعضاء اللجنة
- «النواب» يحيل قانوني الانتخابات إلى لجنة «6+6» ويرفع الجلسة
- تكالة يبحث مع زينينغا نتائج «6+6»

والأسبوع الماضي، أكد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن الدولي أن كل الأطراف في ليبيا «اتفقت على تعديل القوانين الانتخابية» التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» المشكلة من مجلسي النواب والدولة.

ومطلع يونيو الماضي، أعلنت اللجنة المشتركة توافقها على مشروعي قانوني الانتخابات وإحالتهما إلى مجلسي النواب والدولة لاتخاذ اللازم بشأنهما، على الرغم من حالة الجدل التي أثارتها تلك المخرجات بين الأطراف السياسية.

أعضاء لجنة «6+6» يعقدون اجتماعًا بمقر مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 28 أغسطس 2023 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب على فيسبوك)
أعضاء لجنة «6+6» يعقدون اجتماعًا بمقر مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 28 أغسطس 2023 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب على فيسبوك)
أعضاء لجنة «6+6» يعقدون اجتماعًا بمقر مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 28 أغسطس 2023 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب على فيسبوك)
أعضاء لجنة «6+6» يعقدون اجتماعًا بمقر مجلس النواب في بنغازي، الإثنين 28 أغسطس 2023 (صفحة الناطق باسم مجلس النواب على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار

اتحاد جدة يختبر صلابة ليفربول أمام صلاح بعرض جديد قيمته 162 مليون دولار
الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا الكيني

الهلال الليبي يلتقي ريوان سبورت الرواندي في «الكونفدرالية» بعد رباعية كاكامينغا ...
شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»
أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير بـ«الكونفدرالية»

أبوسليم يضرب موعدا مع كمبالا سيتي الأوغندي في الدور التمهيدي الأخير ...
سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو

سيارات بلا سائق «مشهد عادي» في شوارع سان فرانسيسكو
الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري الأبطال

الأهلي بنغازي يعود إلى ليبيا بورقة التأهل أمام أسيك أبيدجان الأيفواري في دوري ...
«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه مع بيرنز

«أسوشيتد برس»: مسؤول حكومي ليبي يقول إن الدبيبة وافق مبدئيا على التطبيع في لقائه...
شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ليبيا

شروط جديدة والجيش الروسي يتولى المسؤولية.. تقدير فرنسي لمهام «رجال بريغوجين» في ...
مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق

مركز المحفوظات يستعرض التجربة السعودية لحفظ الوثائق
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة ...
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ مسبقاً»

الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ ...
الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
«تُعلِّم الشيوعية والمثيلة».. خلاف بين الرئيس المكسيكي ومعارضيه حول الكتب المدرسية

«تُعلِّم الشيوعية والمثيلة».. خلاف بين الرئيس المكسيكي ومعارضيه حول الكتب ...
محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في طرابلس لن تسامحه

محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في ...
نورلاند: لا أحد يريد حكومة موقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام

نورلاند: لا أحد يريد حكومة موقتة أخرى في ليبيا تستمر 5 أعوام
مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»

مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير ...
أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي

أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وقفة احتجاجية في المرج للتنديد بلقاء «المنقوش - كوهين» (صور)
وقفة احتجاجية في المرج للتنديد بلقاء «المنقوش - كوهين» (صور)
حماد يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة
حماد يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة
خلال جلسة النواب.. عقيلة صالح: لا يحق لأحد المساومة على قضية فلسطين
خلال جلسة النواب.. عقيلة صالح: لا يحق لأحد المساومة على قضية ...
تجدد مظاهرات الغضب ضد «التطبيع» قرب مقر حكومة الدبيبة
تجدد مظاهرات الغضب ضد «التطبيع» قرب مقر حكومة الدبيبة
مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني
مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي
أول تعليق تشادي على العملية العسكرية في الجنوب الليبي...
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
المزيد
لجنة «6+6» تناقش الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات
لجنة «6+6» تناقش الملاحظات حول مشاريع قوانين الانتخابات...
تكالة يبحث مع سفيرة بريطانيا ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية
تكالة يبحث مع سفيرة بريطانيا ملفي الانتخابات والمصالحة ......
محتجون يتوافدون على العاصمة طرابلس للتنديد بـ«التطبيع»
محتجون يتوافدون على العاصمة طرابلس للتنديد بـ«التطبيع»...
مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني
مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة ......
تجدد مظاهرات الغضب ضد «التطبيع» قرب مقر حكومة الدبيبة
تجدد مظاهرات الغضب ضد «التطبيع» قرب مقر حكومة الدبيبة...
المزيد