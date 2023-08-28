مجلس النواب يطالب النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة التواصل مع الكيان الصهيوني

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مجلس النواب، اليوم الإثنين، النائب العام بالتحقيق مع حكومة الدبيبة بتهمة «انتحال صفة» و«جريمة التواصل مع الكيان الصهيوني»، وذلك على خلفية الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس في أعقاب جلسة عقدها اليوم بمقره في مدينة بنغازي، برئاسة المستشار عقيلة صالح.

مجلس النواب: حكومة الدبيبة متورطة في التطبيع مقابل وعود لاستمراها في السلطة

وأضاف البيان أن «مجلس النواب تأكد له تورط الحكومة منتهية الولاية في لقاءات وتواصل مع الكيان الصهيوني، بهدف التطبيع مع الكيان المحتل؛ الأمر الذي تجرمه القوانين والتشريعات في بلادنا، مقابل وعود لاستمراها في السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات كما فعلت في العام 2021م».

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مجلس النواب يدعو مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة

واعتبر المجلس أن «سحب الثقة من حكومة الدبيبة كان قرارًا صائبًا»، لافتا إلى أن «أي عمل قامت به بعد سحب الثقة فهو باطلاً». كما شدد على أن «الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب»، داعيًا «كافة المؤسسات والأجهزة الرقابية والعسكرية والأمنية والمالية بالتعاون معها وعدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة حتى تشكيل حكومة جديدة».

وبينما دعا البيان «جميع الدول» إلى التعامل مع الحكومة المكلفة من مجلس النواب، طالب «الشعب الليبي» بالإصرار على تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت.

مجلس النواب يوصي بتضمين شروط الترشح للانتخابات عدم التورط في التواصل مع الكيان الصهيوني

وشدد المجلس على أن تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للعمل على تنفيذ آلية تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإخطار الأمم المتحدة بأن تشكيل حكومة جديدة مصغرة تعمل على تنفيذ الانتخابات «أصبح واجباً وطنياً ضروريا في أسرع وقت».

وتضمنت تأكيدات مجلس النواب «توصية لجنة (6+6) بالتأكيد على عدم السماح بالترشح للانتخابات لمن ثبت تورطه في التواصل مع الكيان الصهيوني من خلال شروط الترشح بالقوانين الانتخابية».