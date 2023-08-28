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حماد يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 09:22 مساء
حماد يبحث أوضاع واحتياجات بلدية الكفرة
لقاء أسامة حماد مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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بحث رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، خلال اجتماعه مع عميد بلدية الكفرة وعدد من أعيان المنطقة، أوضاع واحتياجات البلدية الواقعة جنوب شرق ليبيا، بحسب ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسوك».

واستقبل حماد، اليوم الإثنين، في مدينة بنغازي عميد بلدية الكفرة عبدالرحمن عقوب، ورئيس مجلس الحكماء بالبلدية الشيخ محمد الصوصاع رفقة عدد من حكماء وأعيان المدينة.

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وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحتها: إن حماد بحث خلال اللقاء «أوضاع البلدية واحتياجاتها، لاسيما آلية التنسيق بين البلدية ووزارة الحكم المحلي لضمان وصول الخدمات كافة للبلدية».

وذكرت الحكومة أن وزارة الصحة سيرت، بتعليمات من حماد، عددًا من شحنات الأجهزة والمعدات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية، فضلًا عن شحنات من الأدوية، وذلك في إطار خطة الحكومة للرفع من مستوى الخدمات بالبلدية.

لقاء أسامة حماد مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
لقاء أسامة حماد مع وفد بلدية الكفرة في بنغازي. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)
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