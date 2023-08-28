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بمعدل 2000 برميل يوميا.. «نفوسة» تبدأ إنتاج النفط الخام من بئر جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 أغسطس 2023, 04:37 مساء
بمعدل 2000 برميل يوميا.. «نفوسة» تبدأ إنتاج النفط الخام من بئر جديدة
اختبار البئر «A-4» في 27 أغسطس 2021. (شركة نفوسة للعمليات النفطية)
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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، بدء الإنتاج من بئر نفطية جديدة تابعة لشركة «نفوسة» للعمليات النفطية بمعدل 2000 برميل يوميًا، منوهة إلى أنه من المقرر ضخ الخام المنتج إلى ميناء الزاوية غرب البلاد.

وقالت المؤسسة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن «الفرق الفنية التابعة لشركة نفوسة للعمليات النفطية، تمكنت من تحقيق إنجاز قيّم يعكس جهود العاملين بقطاع النفط لرفع معدلات الإنتاج؛ حيث بدأ الإنتاج من البئر أ-4 بمعدل يتراوح من 1500 إلى 2000 برميل يوميًا».

ضخ تجريبي للنفط الخام
وأضافت المؤسسة أنه من المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية، وذلك بعد توريد محطة إنتاج صغيرة عبر شركة الجوف إلى موقع البئر.

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ونوهت المؤسسة إلى أن ضخ النفط الخام من البئر الجديدة «سيستمر ستة أشهر، يجرى خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة»، مؤكدة تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر.

وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيًا
وأكدت المؤسسة أن أعمال تركيب مجمعات الآبار ومدّ خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي «تسير بشكل جيد»، متوقعة الانتهاء من خط الشحن وربطه بخط النفط «الفيل ـ مليتة» في ديسمبر المقبل.

كما توقعت المؤسسة الوطنية للنفط أن يجري وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيًا للوصول إلى معدل إنتاج 10 آلاف برميل يوميًا، بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من العام 2024.

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