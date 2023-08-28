ديوان المحاسبة يشكل فريق متابعة مع المصرف الخارجي لتنفيذ توصيات المراجعة

القاهرة - بوابة الوسط

شكل ديوان المحاسبة في طرابلس فريقًا للمتابعة مع المصرف الليبي الخارجي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الديوان بشأن عمليات الفحص والمراجعة لأداء المصرف خلال العام الماضي 2022، بحسب ما أعلنه المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

وعقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعًا مع المدير العام للمصرف الليبي الخارجي وعدد من المسؤولين في الجانبين لمناقشة ملاحظات الديوان حول أعمال الفحص والمراجعة عن نشاط وأداء المصرف الليبي الخارجي للعام الماضي 2022.

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وقال ديوان المحاسبة: إن الاجتماع تناول مدى استجابة المصرف الليبي الخارجي لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الديوان «لتدارك الانحراف وتحسين الأداء وفق خطط موضوعية بما يتوافق مع المعايير الدولية».

وأضاف الديوان أن الاجتماع «أفضى إلى تشكيل فريق للمتابعة مع المصرف لتنفيذ التوصيات وصولًا لمخرجات تحاكي وتعزز مبادئ الحوكمة وأدلة عمل وقوائم مالية تحقق الوضوح والشفافية».