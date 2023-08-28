شاهد: نشطاء يرفعون علم فلسطين بميدان الشهداء رفضًا لـ«التطبيع»

القاهرة - بوابة الوسط

تداول نشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي الليبية مقطعًا مصورًا لرفع علم فلسطين في ميدان الشهداء طرابلس من قبل المحتجين ضد لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.



واندلعت احتجاجات شعبية في شوارع العاصمة طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضًا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى؛ حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني.



المنقوش تثير غضب الشعب الليبي

وأثار لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» ردود فعل فورية في ليبيا التي شهدت شوارعها مظاهرات عمت مختلف مناطق البلاد، مما دفع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إلى إيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، في مسعى لتهدئة الشارع الليبي.



وفي حين ذكر بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء «عارض وغير رسمي وغير مُعَد مسبقًا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي»، نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه القول جرى الاتفاق عليه مسبقًا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.





وتسود حالة من التكتم الحكومي الرسمي بشأن أنباء متداولة عن إقالة المنقوش؛ إذ لم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي بهذا الشأن، في حين نسبت وسائل إعلام محلية وعربية إلى مصدر حكومي، لم يذكر اسمه، نبأ إقالة الوزيرة بقرار من الدبيبة.



وحاولت «بوابة الوسط» التواصل مع الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حموده، فيما لم يتسن الحصول على رد.



وفي وقت سابق، نسبت وكالة رويترز إلى مسؤول حكومي لم تسمه القول: إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين. بينما أفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا.