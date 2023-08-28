جريدة إيطالية: لقاء «المنقوش - كوهين» استغرق ساعتين وجها لوجه.. وبعلم الدبيبة

قالت جريدة إيطالية إن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما في 23 أغسطس جرى وجها لوجه ولمدة ساعتين وبعلم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.
ورأت جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أنه «لا يمكن عقد اجتماع على هذا المستوى إلا بموافقة أعلى المستويات، وبالتالي موافقة الدبيبة أيضا». ونقل صحفي إسرائيلي عن مصادر من الحكومة الإسرائيلية القول إن «اللقاء استمر أكثر من ساعتين وإنه «جرى التنسيق له مسبقا مع أعلى المستويات الليبية»، وفق الجريدة الإيطالية.
وأضافت «لا ريبوبليكا»: «كان من المفترض أن يظل الاجتماع سريا من الناحية النظرية. ولهذا السبب جرى اختيار روما لتكون ميدانا محايدا وصديقا يقدم ضمانات السرية»، مشيرة إلى أن كوهين «يمكن استبداله قريبا وبالتالي يشعر بانتهاء ولايته».
المنقوش وكوهين.. لقاء فجر الجدل
وإثر الكشف عن لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»، عمت مظاهرات مختلف مناطق البلاد، مما دفع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إلى إيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، في مسعى لتهدئة الشارع الليبي.
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وفي حين ذكر بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد أن اللقاء «عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي»، نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن الاتفاق عليه جرى مسبقا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.
وسبق للمجلس الرئاسي أن أوقف المنقوش عن العمل «احتياطيا» في العام 2021 للتحقيق فيما نسب إليها من «مخالفات إدارية»، وذلك على خلفية تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المنقوش قالت فيها، إن «بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة محمد مسعود» ما أثار جدلا واسعا في البلاد ونفته وزيرة الخارجية في وقت لاحق.
القانون رقم «62» للعام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»
وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، والذي يعاقب بالسجن المطبعين مع الاحتلال إذ تنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز حمسة آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها». وبينما أفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا، نفى جهاز الأمن الداخلي مرورها عبر القنوات الرسمية بمطار معيتيقة الدولي.
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