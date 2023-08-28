جريدة إيطالية: لقاء «المنقوش - كوهين» استغرق ساعتين وجها لوجه.. وبعلم الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط

قالت جريدة إيطالية إن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما في 23 أغسطس جرى وجها لوجه ولمدة ساعتين وبعلم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

ورأت جريدة «لا ريبوبليكا» الإيطالية أنه «لا يمكن عقد اجتماع على هذا المستوى إلا بموافقة أعلى المستويات، وبالتالي موافقة الدبيبة أيضا». ونقل صحفي إسرائيلي عن مصادر من الحكومة الإسرائيلية القول إن «اللقاء استمر أكثر من ساعتين وإنه «جرى التنسيق له مسبقا مع أعلى المستويات الليبية»، وفق الجريدة الإيطالية.

وأضافت «لا ريبوبليكا»: «كان من المفترض أن يظل الاجتماع سريا من الناحية النظرية. ولهذا السبب جرى اختيار روما لتكون ميدانا محايدا وصديقا يقدم ضمانات السرية»، مشيرة إلى أن كوهين «يمكن استبداله قريبا وبالتالي يشعر بانتهاء ولايته».

المنقوش وكوهين.. لقاء فجر الجدل

وإثر الكشف عن لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»، عمت مظاهرات مختلف مناطق البلاد، مما دفع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إلى إيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، في مسعى لتهدئة الشارع الليبي.

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وفي حين ذكر بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أمس الأحد أن اللقاء «عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي»، نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن الاتفاق عليه جرى مسبقا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

وسبق للمجلس الرئاسي أن أوقف المنقوش عن العمل «احتياطيا» في العام 2021 للتحقيق فيما نسب إليها من «مخالفات إدارية»، وذلك على خلفية تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المنقوش قالت فيها، إن «بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة محمد مسعود» ما أثار جدلا واسعا في البلاد ونفته وزيرة الخارجية في وقت لاحق.