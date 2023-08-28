«رويترز» تؤكد.. وتكتم حكومي بشأن إقالة المنقوش

القاهرة - بوابة الوسط

نسبت وكالة «رويترز» إلى مسؤول حكومي، لم تسمه، القول إن رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وتسود حالة من التكتم الحكومي الرسمي بشأن أنباء متداولة عن إقالة المنقوش، إذ لم يصدر حتى اللحظة بيان رسمي بهذا الشأن، في حين نسبت وسائل إعلام محلية وعربية إلى مصدر حكومي، لم يذكر اسمه، نبأ إقالة الوزيرة بقرار من الدبيبة.

وحاولت «بوابة الوسط» التواصل مع الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة، فيما لم يتسن الحصول على رد.

المنقوش خالفت القانون

وأثار لقاء المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل» ردود فعل فورية في ليبيا التي شهدت شوارعها مظاهرات عمت مختلف مناطق البلاد، مما دفع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة إلى إيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، في مسعى لتهدئة الشارع الليبي.

وفي حين ذكر بيان وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن اللقاء «هو لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي»، نقلت وكالة «رويترز»، اليوم الإثنين، عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله إن الاتفاق عليه جرى مسبقا «على أعلى المستويات» في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.

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وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، والذي يعاقب بالسجن المطبعين مع الاحتلال إذ تنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز حمسة آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».

الوزيرة غادرت إلى تركيا

وأفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا.

وسبق للمجلس الرئاسي أن أوقف المنقوش عن العمل «احتياطيا» في العام 2021 للتحقيق فيما نسب إليها من «مخالفات إدارية»، وذلك على خلفية تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن المنقوش قالت فيها إن «بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة محمد مسعود» ما أثار جدلا واسعا في البلاد ونفته وزيرة الخارجية في وقت لاحق.