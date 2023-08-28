ماذا قال جهاز النهر الصناعي في ذكرى إطلاقه الـ40؟

القاهرة - بوابة الوسط

يحتفل الليبيون، اليوم الإثنين، بمرور 40 عاما على إطلاق مشروع النهر الصناعي وتحديدا في أغسطس العام 1983.

وقال جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي إنه «أكبر وأضخم مشروع مائي صناعي في العالم، وأمَّن الإمداد المائي للبلاد خلال الأعوام الثلاثين الماضية». وأضاف في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كلمة حق للرجال الذين صابروا ورابطوا من أجلك».

وأنتج النهر الصناعي أكثر من 12 مليار متر مكعب من المياه طوال العقود الأربعة الماضية، وفق تقديرات رسمية صادرة عن الجهاز.

إطلاق مشروع النهر الصناعي

أعطيت شارة الانطلاق لبدء تنفيذ هذا المشروع في 28 أغسطس 1983، وتقوم فكرته على ضخ المياه الجوفية من وسط الصحراء عبر أربعة أنابيب عملاقة، لتحمل ما يوازي ضعف تدفق نهر التايمز الذي يمر بلندن من الجنوب إلى الشمال.

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ويتكون النهر من 1300 بئر يبلغ عمق غالبيتها 500 متر، وتمتد الأنابيب لمسافة أربعة آلاف كيلومتر من الجنوب الشرقي والغربي إلى الشمال، لنقل 6.5 مليون متر مكعب من المياه يوميا إلى المدن الرئيسية الكبرى مثل الزاوية وطرابلس وبنغازي وطبرق وسرت وأجدابيا.

وتعرض النهر الصناعي لعديد الاعتداءات منذ العام 2011، وكان آخرها خط «أجدابيا - بنغازي» قبل أن يجرى إصلاحه، وسط تحذيرات اللجنة الإدارية للجهاز من مخاطر تنذر باضطرار الجهاز إلى إيقاف الإمداد المائي للحفاظ على سلامة المنظومات بينها الاعتداءات على مكونات النهر وتكرار حدوث أي إخفاقات جديدة في تمويله.