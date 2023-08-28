تقديرات جديدة لخسائر الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة حصر الأضرار المكلفة من وزارة الحكم المحلي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، أحدث تقديرات الخسائر الناجمة عن الاشتباكات الأخيرة في العاصمة طرابلس.

وقالت اللجنة على لسان رئيسها وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى التركي، إن منطقة عين زارة كانت أكثر المناطق تضررا من الاشتباكات، حيث تعرضت على سبيل المثال لا الحصر إحدى ورش صيانة السيارات للاحتراق بالكامل وبداخلها 11 سيارة، حسبما نُشر على صفحة وزارة الحكم المحلي عبر «فيسبوك»، اليوم.

وأضاف التركي أن الأضرار طالت احتراق ثلاث شقق سكنية بالمنطقة، إضافة إلى محطتين لشركة الكهرباء، ومبانٍ بجامعة طرابلس، وخمس مدارس عامة وعيادات خاصة، إلى جانب العديد من السيارات الخاصة، بحسب البيان.

تحرير محضر للحصول على تعويض

وأوضح تسلسل الإجراءات المتبعة في عملية حصر وتوثيق الأضرار، مبينا بأنه بالدرجة الأولى على المواطن ضرورة فتح محضر بمركز الشرطة للإبلاغ عن الأضرار التي تعرضت لها ممتلكاته، ثم يملأ النموذج المعد لحصر الأضرار بالبلدية، وبعدها يأتي دور لجنة الحصر في تنفيذ زيارة ميدانية للموقع المتضرر وحصر الأضرار وتقدير قيمة التعويضات المستحقة، وذلك طبقا للائحة الاسترشادية للتعويضات والصادرة بموجب القرار رقم 519 لسنة 2021م .

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ولفت رئيس لجنة حصر الأضرار إلى أن نماذج الحصر وبعد تعبئتها من قبل المواطنين تُدرج مباشرة في المنظومة الإلكترونية الخاصة بحصر الأضرار لمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن اللجنة نفذت فور انتهاء الاشتباكات المسلحة، زيارات ميدانية للمواقع المتضررة، رفقة وزير الإسكان والتعمير، جرى خلالها الوقوف بشكل عام على حجم الأضرار التي لحقت بممتلكات المواطنين والجهات العامة لا سيما المواقع الأكثر تضررا والتي تحتاج إلى معالجات طارئة.

لجنة حصر الأضرار تعلن آخر التقديرات جراء اشتباكات طرابلس, 27 أغسطس 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة)

لجنة حصر الأضرار تعلن آخر التقديرات جراء اشتباكات طرابلس, 27 أغسطس 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة)

لجنة حصر الأضرار تعلن آخر التقديرات جراء اشتباكات طرابلس, 27 أغسطس 2023 (وزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة)