حالة الطقس في ليبيا (الإثنين 28 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تراجعا تدريجيا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة على مناطق الشمال الغربي بداية بأقصى الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و44 درجة مئوية في جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساءً على المناطق الممتدة من رأس اجدير إلى مصراتة والرياح جنوبية شرقية تتحول مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية شرقية نشطة السرعة إلى معتدلة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق من زوارة إلى طرابلس وبين 39 و44 درجة مئوية على باقي المناطق، وتسجل تراجعا من مساء اليوم مع زيادة عامل الرطوبة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية وبين 39 و42 درجة مئوية على مناطق الخليج.

الجفرة- سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى غربية فشمالية غربية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و44 درجة مئوية.