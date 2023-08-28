قيادي بمنظمة التحرير الفلسطينية يشيد بـ«انتفاضة» الشعب الليبي ضد «محاولات التطبيع» (خاص)

القاهرة - بوابة الوسط: السيد سعد الدين

حيا عضو منظمة التحرير الفلسطينية والقيادي بحركة «فتح» ياسر أبوسيدو ما وصفه بـ«انتفاضة» الشعب الليبي ضد «محاولات التطبيع»، قائلا إن الشعوب العربية، ومنها الليبي، تدرك «الخطر الإسرائيلي وأهداف الكيان الصهيوني في المنطقة، وهناك نخبة وشخصيات ترفض هذا المخطط».

وعلق أبوسيدو، في تصريح إلى «بوابة الوسط» على لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، قائلا إنه إذا حسنت النية فإن اللقاء جرى «بعد خديعة» أما «إذا ساءت النوايا فإنه يأتي ضمن محاولات جهات عربية من أجل التقارب مع إسرائيل للحماية من مواقف داخلية وخارجية».

وانتقد القيادي بـ«فتح» سوء التنسيق العربي - العربي في هذا الملف، مضيفا أن تل أبيب تسعى إلى «التشكيك في العلاقات البينية بين الدول العربية وإحداث الوقيعة بينها»، وذلك في محاولة للتغطية على أزمات حادة تواجهها داخل الأراضي المحتلة.

مصدر أمني يؤكد مغادرة المنقوش

وأثار لقاء المنقوش وكوهين ردود فعل فورية واسعة في ليبيا، وموجة غضب عمت الشارع الليبي في مختلف مناطق البلاد، ما دفع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ قرار بإيقاف الوزيرة عن العمل وإحالتها إلى التحقيق.

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- مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة

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وأفاد مصدر أمني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، فجر الإثنين، بأن المنقوش غادرت البلاد من مطار معيتيقة الدولي على متن طائرة خاصة نوع «فالكون» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» إلى تركيا، في حين أكد جهاز الأمن الداخلي أنها «لم تمر عبر القنوات الرسمية» في المطار.

وخالفت خطوة المنقوش القانون الليبي رقم «62» الصادر في العام 1957 بشأن «مقاطعة إسرائيل»، وتنص مادته السابعة على: «الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار كعقاب لكل من يعقد اتفاقا مع أي نوع من هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها».

حرق العلم الإسرائيلي خلال احتجاجات في طرابلس، 28 أغسطس 2023، (وال)

احتجاجات في طرابلس ضد لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي، 28 أغسطس 2023، (وال)

ليبيون يحرقون الإطارات خلال احتجاجهم في طرابلس، 28 أغسطس 2023، (ا ف ب)

ليبيون يحرقون الإطارات خلال احتجاجهم في طرابلس، 28 أغسطس 2023، (ا ف ب)

المظاهرات في طرابلس شهدت رفع العلم الفلسطيني، 28 أغسطس 2023، (الإنترنت)

احتجاجات في زوارة على اللقاء، 28 أغسطس 2023، (الإنترنت)