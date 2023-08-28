«المواصلات» تعلن جاهزية ميناء زوارة لاستقبال السفن بعد صيانته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» جاهزية ميناء زوارة البحري لاستقبال السفن بعد الانتهاء من صيانته.

وقال مدير عام الميناء زهير المسخوط إن الأعمال شملت «صيانة حاجز الأمواج وتعميق حوض الميناء»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

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ونفذت الشركة الليبية للموانئ الأعمال، مؤكدة جاهزية عمال ومعدات فرعها في الميناء لمناولة جميع السفن به وفق الغاطس المتاح.

تعطل صيانة ميناء زوارة

وتوقفت أعمال الصيانة طيلة الأعوام الماضية نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد، إلى أن استُئنفت في السابع من يناير العام 2020.

وكلفت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق السابقة الشركة الإيطالية «بيتشيني» تنفيذ هذا المشروع، وفي النهاية آلت أعمال صيانة الميناء إلى الشركة الليبية للموانئ.