مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: سلطات مطار معيتيقة قد تمنع المنقوش من السفر

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن سلطات مطار معيتيقة قد تمنع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، من السفر حتى التحقيق معها على خلفية اجتماعها مع وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من كشف موقع «i24» العبري عن لقاء جمع كوهين والمنقوش قبل أسبوع في العاصمة روما، مشيرًا إلى أن اللقاء جاء «بهدف دراسة إمكانات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي».

ونقل الموقع عن وزير الخارجية الإسرائيلي قوله في بيان إن «الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى في العلاقات بين إسرائيل وليبيا»، وأضاف أن «حجم ليبيا وموقعها الاستراتيچي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل».

المنفي يطلب من الدبيبة توضيحا

وفي وقت سابق، طلب رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، موافاة المجلس بتوضيح بشأن حقيقة ما ورد بخصوص لقاء وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ووزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

واعتبر المنفي في رسالة وجهها إلى الدبيبة واطلعت عليها «بوابة الوسط» ما ورد بشأن لقاء المنقوش وكوهين «لا يعبر عن السياسة الخارجية للدولة الليبية»، فضلا عن أنه «يعد خرقا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني».

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن توجيهه يستند إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقع بجنيف في 7 نوفمبر 2020، وإلى ما جاء فيه من اختصاص السلطة التنفيذية الموحدة تحت رئاسة المجلس الرئاسي والذي أوكل إليه الاختصاص بمتابعة ملف السياسة الخارجية والإشراف عليه.