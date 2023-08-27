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محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في طرابلس لن تسامحه

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده الأحد 27 أغسطس 2023, 08:30 مساء
محلل ليبي عن لقاء «المنقوش - كوهين»: واشنطن لن تكافئ الدبيبة.. ومجموعات مهمة في طرابلس لن تسامحه
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتبر محلل سياسي ليبي أن ما تردد عن أنباء بشأن اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بوزير خارجية «إسرائيل» إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي، هو «خطوة من بين خطوات تبحث من خلالها حكومة الدبيبة دائمًا عن طرق لإرضاء واشنطن والدول الأخرى للبقاء في السلطة»، لكنه استبعد أن تجد هذه الخطوة «مكافأة سياسية» لدى واشنطن.

وأوضح المتخصص في الشؤون الليبية والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن، جلال حرشاوي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، قائلًا «واشنطن مشغولة بالانتخابات الرئاسية العام 2024 في الوقت الراهن، والعلاقة بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وحكومة نتانياهو ليست جيدة».

رفع السرية عن لقاء «المنقوش - كوهين»
وفي وقت سابق الأحد، كشف الناطق السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للعالم العربي، أوفير جندلمان، أن لقاء المنقوش وكوهين جرى الأسبوع الماضي، وقال في تدوينة عبر منصة «إكس» «جرى رفع السرية: وزير الخارجية الإسرائيلي عقد الأسبوع الماضي لقاءً تاريخيًا في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش». وأضاف جندلمان أن كوهين بحث مع المنقوش «إقامة تعاون بين البلدين»، مشيرًا إلى أن هذه هي «الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين». وأن «دائرة السلام الإقليمية تتوسع».

- موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
- أوفير جندلمان: لقاء المنقوش ووزير خارجية «إسرائيل» جرى الأسبوع الماضي
- مصدر قريب من الرئاسي ينفي لـ«بوابة الوسط» علم المجلس باجتماع المنقوش مع وزير خارجية «إسرائيل»
- المشري يعلق على أنباء لقاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي

المجلس الرئاسي.. لا يعلم
وفي حين لم يصدر تعليق رسمي من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نفى مصدر قريب من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط»، علم المجلس بهذا الاجتماع.

وقال حرشاوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: «خطوة نجلاء المنقوش قد لا تدر أي مكافأة سياسية»، لكنه أضاف: «سيكون لذلك ثمن على الصعيد الداخلي، لأن العديد من المجموعات المهمة في طرابلس لن تغفر للدبيبة هذه الخطوة».

وعقب تواتر الأنباء بهذا الشأن، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة السابق، خالد المشري، أن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «تخطت كل الخطوط الممنوعة والمحظورة وأصبح من الواجب إسقاطها»، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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