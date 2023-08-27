بمشاركة الطرمال ويلماز.. افتتاح معرض الجامعات التركية بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

افتُتحت في طرابلس فعاليات معرض الجامعات التركية برعاية وزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حورية الطرمال، وحضور السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز.

وأكدت الطرمال في كلمتها خلال حفل الافتتاح على دعمها الدائم لكل نساء ليبيا المتميزات في شتى المجالات، واستمرارها في رعاية ودعم كل المبادرات التي تسعى للرفع من مستوى المرأة الليبية وفق خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة لدعم نساء الوطن، وفق منصة «حكومتنا» الرسمية المعنية بنشر أخبار الحكومة.

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وعلى هامش فعاليات المعرض كرمت الطرمال الطالبة الليبية نور صقر الفائزة بجائزة «العقل الذهبي» بعدما حصدت المركز الأول من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية التركية.

من افتتاح معرض الجامعات التركية في طرابلس، 27 أغسطس 2023. (حكومتنا)

الطرمال تتحدث خلال افتتاح معرض الجامعات التركية في طرابلس، 27 أغسطس 2023. (حكومتنا)

من افتتاح معرض الجامعات التركية في طرابلس، 27 أغسطس 2023. (حكومتنا)

من افتتاح معرض الجامعات التركية في طرابلس، 27 أغسطس 2023. (حكومتنا)