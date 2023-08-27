«حراك 17 فبراير بمصراتة»: الدبيبة اعتذر عن تصريحاته في حق الحراك

القاهرة - بوابة الوسط

قال «حراك 17 فبراير»، في بيان اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية «اعتذر عما قاله في حق قيادات من الحراك في اجتماع سابق مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة».

وعلى خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق هذا الشهر، وصف الدبيبة «حراك 17 فبراير» بأنهم «مجموعة من الفشلة» خلال اجتماع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة يوم 17 أغسطس الماضي.

لكن «حراك 17 فبراير» قال في بيان إنه اجتمع مع الدبيبة، الذي وصف أهداف الحراك بأنها «متفق عليها وليست محل خلاف»، دون تحديد موعد هذا الاجتماع.

وحسب البيان «أبدى أعضاء الحراك رفضهم لما سبق لرئيس الحكومة أن صرح به في حق قيادات من الحراك في لقاء إعلامي سابق في منطقة سوق الجمعة بطرابلس وطالبوه بالاعتذار»، كما طالبوا «رئيس الحكومة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة وإعداد خطة كاملة وعاجلة لمواجهة الفساد الذي تعاني منه كل مفاصل الدولة ووضع خطة لزيادة الشفافية في عمليات التعاقد واستخدام المال العام».

مطالب حراك 17 فبراير من الدبيبة

ومن بين الطلبات الأخرى التي قدمها حراك 17 فبراير إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية «العمل على خطة وطنية متكاملة لإعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية لمراعاة الضوابط والمعايير الدولية والمصالح العليا للبلاد بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة ومراجعة قرارات إنشائها واختصاصاتها».

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وحث أعضاء الحراك الحكومة على «اتخاذ جملة من القرارات والسياسات بشأن احترام تطبيق القوانين وضمان احترام حقوق الإنسان والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد التجاوزات على حقوق الإنسان والامتثال للقرارات والأوامر والأحكام القضائية وتفعيل سلطة القانون».

وطالب أعضاء الحراك بضرورة «التحقيق في الأحداث التي وقعت في طرابلس بين قوة الردع واللواء 444 والتي أعطت انطباعًا بهشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وضرورة إظهار نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بخصوص المجزرة التي وقعت»، وحضوا الحكومة على «العمل من أجل إنهاء الانسداد السياسي والوصول بالبلاد إلى انتخابات تشريعية تنهي الانقسام والتشظي».

من جهته، ذكر الدبيبة أن «الحكومة مستعدة للتعاطي بإيجابية مع مثل هذه المطالب الوطنية التي تهم كل الليبيين»، مؤكدًا استعدادها أيضًا «للمساهمة مع الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة سواء في ملفات الفساد أو ملفات التجاوزات على حريات المواطنين وحقوقهم».

ويوم 17 أغسطس، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لقاء مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ودعاهم إلى التوسط بين طرفي الاقتتال الذي اندلع في طرابلس بين «قوة الردع الخاصة» واللواء «444 قتال»، قائلاً: «اليوم فرصتكم تحلوا المشكلة، اجلسوا معهم وحلوا الموضوع، وسأترك لكم المسافة».