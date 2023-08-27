  • Alwasat News
Atwasat

«حراك 17 فبراير بمصراتة»: الدبيبة اعتذر عن تصريحاته في حق الحراك

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 أغسطس 2023, 04:04 مساء
«حراك 17 فبراير بمصراتة»: الدبيبة اعتذر عن تصريحاته في حق الحراك
الدبيبة يتحدث في كلمة مسجلة نشرتها صفحة الحكومة على «فيسبوك» خلال استقباله أعيان سوق الجمعة، الأربعاء 16 أغسطس 2023 (لقطة مثبة من الفيديو)
alwasat radio

قال «حراك 17 فبراير»، في بيان اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية «اعتذر عما قاله في حق قيادات من الحراك في اجتماع سابق مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة».

وعلى خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس في وقت سابق هذا الشهر، وصف الدبيبة «حراك 17 فبراير» بأنهم «مجموعة من الفشلة» خلال اجتماع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة يوم 17 أغسطس الماضي. 

لكن «حراك 17 فبراير» قال في بيان إنه اجتمع مع الدبيبة، الذي وصف أهداف الحراك بأنها «متفق عليها وليست محل خلاف»، دون تحديد موعد هذا الاجتماع. 

وحسب البيان «أبدى أعضاء الحراك رفضهم لما سبق لرئيس الحكومة أن صرح به في حق قيادات من الحراك في لقاء إعلامي سابق في منطقة سوق الجمعة بطرابلس وطالبوه بالاعتذار»، كما طالبوا «رئيس الحكومة بضرورة اتخاذ القرارات اللازمة وإعداد خطة كاملة وعاجلة لمواجهة الفساد الذي تعاني منه كل مفاصل الدولة ووضع خطة لزيادة الشفافية في عمليات التعاقد واستخدام المال العام».

مطالب حراك 17 فبراير من الدبيبة
ومن بين الطلبات الأخرى التي قدمها حراك 17 فبراير إلى حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الديبية «العمل على خطة وطنية متكاملة لإعادة هيكلة المؤسسات والأجهزة الأمنية والعسكرية لمراعاة الضوابط والمعايير الدولية والمصالح العليا للبلاد بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والجهات ذات العلاقة ومراجعة قرارات إنشائها واختصاصاتها».

- الدبيبة يتفق مع أعيان سوق الجمعة على إنهاء تداعيات الاشتباكات الأخيرة
- عضو سابق في «الانتقالي» يطالب مصراتة بموقف علني من حكومة الدبيبة

وحث أعضاء الحراك الحكومة على «اتخاذ جملة من القرارات والسياسات بشأن احترام تطبيق القوانين وضمان احترام حقوق الإنسان والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة ضد التجاوزات على حقوق الإنسان والامتثال للقرارات والأوامر والأحكام القضائية وتفعيل سلطة القانون».

وطالب أعضاء الحراك بضرورة «التحقيق في الأحداث التي وقعت في طرابلس بين قوة الردع واللواء 444 والتي أعطت انطباعًا بهشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وضرورة إظهار نتائج التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بخصوص المجزرة التي وقعت»، وحضوا الحكومة على «العمل من أجل إنهاء الانسداد السياسي والوصول بالبلاد إلى انتخابات تشريعية تنهي الانقسام والتشظي».

من جهته، ذكر الدبيبة أن «الحكومة مستعدة للتعاطي بإيجابية مع مثل هذه المطالب الوطنية التي تهم كل الليبيين»، مؤكدًا استعدادها أيضًا «للمساهمة مع الجهات الضبطية والرقابية ذات العلاقة سواء في ملفات الفساد أو ملفات التجاوزات على حريات المواطنين وحقوقهم».

ويوم 17 أغسطس، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة لقاء مع أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربعة، ودعاهم إلى التوسط بين طرفي الاقتتال الذي اندلع في طرابلس بين «قوة الردع الخاصة» واللواء «444 قتال»، قائلاً: «اليوم فرصتكم تحلوا المشكلة، اجلسوا معهم وحلوا الموضوع، وسأترك لكم المسافة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا

الهلال يتأهل إلى دور الـ32 لكأس الكونفدرالية برباعية في كاكاميغا
البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)

البطل الليبي كمال القرقني يفوز بلقب «مستر أولمبيا 2023» (فيديو)
الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو

الأهلي طرابلس يودع دوري أبطال أفريقيا أمام نواذيبو
موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما

موقع عبري عن الخارجية الإسرائيلية: المنقوش اجتمعت مع إيلي كوهين في روما
انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية

انتهت عبر قناة الوسط «Wtv» مباراة الهلال وكاكاميغا بالكونفدرالية
البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ليبيا.. (صور)

البلعزي يقتنص فضية وسط تفوق مصري وسوري في البطولة العربية للـ«مواي تاي» على أرض ...
الذكاء الصناعي يهيمن على «معرض ألعاب» بألمانيا

الذكاء الصناعي يهيمن على «معرض ألعاب» بألمانيا
شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات

شاهد عبر «Wtv».. السويحلي يقدم مدربه الجديد في حضور أحدث الصفقات
في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان

في أول نزالاته أمام والده.. آدم نسيم حميد يفوز بعد دقيقتين وتسع ثوان
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا

المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات

شاهد.. ميسي يسجل هدفه الأول في الدوري الأميركي ويرفع رصيده إلى 11 هدفا في 9 ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو إيابا

انتهت عبر قناة الوسط (WTV) مباراة الأهلي طرابلس ونواذيبو إيابا
كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر

كاريكاتير خيري - صراع «الكعكة الصفراء» في النيجر
تكالة واللافي يناقشان تنسيق الجهود بين «الرئاسي» و«الأعلى للدولة» للوصول للاستحقاق الانتخابي

تكالة واللافي يناقشان تنسيق الجهود بين «الرئاسي» و«الأعلى للدولة» للوصول ...
كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي

كاريكاتير خيري - أزمات تهدد الساحل الأفريقي
(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة السلة

(فيديو) الأردن يسقط أمام اليونان.. وأميركا تفوز على نيوزيلندا في كأس العالم لكرة...
رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو

رسميا.. الأهلي السعودي يضم غابري فييغا من سيلتا فيغو
إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب (فيديو)

إعلام «القيادة العامة»: صدام حفتر وقيادات عسكرية يتابعون العمليات في الجنوب ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين.. ويطالب بإيقاف القائمين عليه عن العمل
مجلس الدولة يرفض لقاء المنقوش وكوهين.. ويطالب بإيقاف القائمين ...
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
الدبيبة يوقف المنقوش عن العمل ويحيلها إلى التحقيق
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير رسمي».. و«غير مُعَدْ مسبقاً»
الخارجية عن لقاء المنقوش والوزير الإسرائيلي: «عارض».. «غير ...
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء لـ«جلسة طارئة» الإثنين
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء ...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 قتال في مطار معيتيقة
مصادر متطابقة من طرابلس تؤكد احتجاز «الردع» آمر اللواء 444 ......
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز الردع»
آمر «اللواء 444» محمود حمزة يروي ملابسات احتجازه لدى «جهاز ......
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات للربع الثالث للعام 2023
تعليمات عاجلة من الدبيبة بصرف منحتي الأبناء والزوجة والبنات ......
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة
شركات طيران تنقل طائرات لها من مطار معيتيقة إلى مصراتة...
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في طرابلس
سرق خالته.. كشف غموض السطو على مصوغات ذهبية بمليون دينار في ......
المزيد
بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة «إسرائيل»
بعد لقاء المنقوش وكوهين.. تعرف إلى القانون الليبي لمقاطعة ......
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع
«لقاء كوهين» يطيح بالمنقوش ويوحد الليبيين ضد التطبيع...
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن طائرة تابعة لحكومة الدبيبة
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت إلى تركيا على متن ......
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة بمساعدة «الأمن الداخلي»
مصدر أمني لـ«بوابة الوسط»: المنقوش غادرت مطار معيتيقة ......
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء لـ«جلسة طارئة» الإثنين
على خلفية لقاء المنقوش وكوهين.. رئاسة «النواب» تدعو الأعضاء ......
المزيد