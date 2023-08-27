حماد يصدر تعليمات عاجلة بشأن معبر امساعد الحدودي

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، اليوم الأحد، تعليمات فورية بفتح معبر امساعد الحدودي لمدة 24 ساعة، لعبور المسافرين وشاحنات البضائع والسائقين العالقين في المنفذ منذ أيام، وفق بيان صادر عن الحكومة.

حماد في معبر امساعد الحدودي وبرفقته خالد حفتر

واطلع حماد، اليوم الأحد، على الأوضاع العامة والأمنية والخدمية بمعبر امساعد الحدودي، رفقة رئيس أركان الوحدات الأمنية بقوات القيادة العامة عميد ركن خالد حفتر، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء سليمان العبار، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.

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وعقد رئيس الحكومة والوفد المرافق له عددًا من الاجتماعات بمسؤولي القطاعات والبلدية والمنفذ الحدودي؛ لمناقشة الإشكالات والعراقيل التي تواجه سير العمل.

واِلتقى حماد عددًا من المسافرين وسائقي الشاحنات القاصدين كلا البلدين، واستمع لمعاناتهم من عين المكان، متعهدًا بمعالجة هذا الأمر خاصة وأن الحكومة الليبية تحرص على الاستجابة لمناشدات المواطنين والوقوف عليها عن كثب.

حماد وخالد حفتر خلال زيارة معبر امساعد الحدودي، 27 أغسطس 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حماد وخالد حفتر خلال زيارة معبر امساعد الحدودي، 27 أغسطس 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)

حماد وخالد حفتر خلال زيارة معبر امساعد الحدودي، 27 أغسطس 2023. (الحكومة المكلفة من مجلس النواب)